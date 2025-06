Le nom de la circonscription changera pour Rivière-du-Loup—Témiscouata—Les Basques

C’est officiel : le nom de la circonscription de Rivière-du-Loup–Témiscouata sera remplacé par Rivière-du-Loup—Témiscouata—Les Basques. La députée Amélie Dionne en a fait l'annonce après l’adoption, cet après-midi à l’Assemblée nationale, du projet de loi 797.

La députée Amélie Dionne s’est engagée à changer le nom de la circonscription, afin qu’elle soit «plus fidèle de l’ensemble du territoire représenté» dès la campagne électorale de 2022. Depuis son élection, elle utilise d’ailleurs l’appellation Rivière-du-Loup–Témiscouata (incluant Les Basques) de manière soutenue.

Plusieurs démarches formelles ont été réalisées afin que le projet de loi 797, Loi remplaçant le nom de la circonscription électorale de Rivière-du-Loup–Témiscouata par Rivière-du-Loup–Témiscouata–Les Basques, soit adopté. Mme Dionne a notamment déposé un mémoire aux audiences publiques de la Commission de la représentation électorale, puis l’a présenté à la Commission de l’Assemblée nationale.

Cette modification du nom de la circonscription s’inscrit dans une volonté claire d’inclusivité et de reconnaissance de la réalité géographique et humaine du territoire. Le projet est appuyé par de nombreux citoyens, ainsi que par les élus des trois MRC concernées : Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques.

Ce changement de nom, attendu depuis plus d’une décennie, constitue un legs important pour l’ensemble des citoyennes et citoyens de la circonscription, en particulier pour celles et ceux de la MRC des Basques, estime la députée provinciale.

«Je suis fière que le nom de la circonscription puisse enfin inclure les citoyennes et les citoyens de la MRC des Basques, tel que je m’y étais engagé en campagne électorale. J’ai toujours considéré que l’appellation Rivière-du-Loup–Témiscouata–Les Basques était essentielle pour refléter pleinement l’ensemble du territoire de la circonscription et pour renforcer le sentiment d’appartenance», a-t-elle déclaré.

«Aujourd’hui, c’est chose faite : cet engagement a été mené, respecté et accompli. Ce nouveau nom est porteur d’unité et sera rassembleur pour l’ensemble de la population de la circonscription, et j’en suis fière!»

Le toponyme Rivière-du-Loup–Témiscouata a été attribué à la circonscription en 2011, à la suite de la fusion des anciennes circonscriptions de Rivière-du-Loup et de Témiscouata, créées en 1930 et en 1853.

Le territoire de la circonscription comprend 42 municipalités, dont 10 font partie de la municipalité régionale de comté (MRC) des Basques.