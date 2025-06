Trois lettres qui font jaser de Rivière-du-Loup

Le 30 mai s’est terminé le 27e congrès du Conseil central du Bas-Saint-Laurent (CCBSL–CSN) à Rivière-du-Loup. Les délégués représentant 110 syndicats et 10 000 travailleuses et travailleurs membres de la CSN dans la région étaient invités à venir prendre part aux discussions et aux débats sur les enjeux qui touchent de près le milieu du ...