Le Kamouraska uni contre la maltraitance envers les aînés

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des aînés, soulignée chaque année le 15 juin, la Table des aînés du Kamouraska et ses partenaires lancent une action symbolique et collective, pour sensibiliser la population à l’importance de prévenir et de contrer la maltraitance envers les personnes aînées.

Du 8 au 15 juin 2025, plusieurs édifices et lieux significatifs pour les aînés à travers

le Kamouraska seront illuminés et décorés en mauve, couleur emblématique de cette journée mondiale.

Cette initiative vise à rappeler l’importance de bâtir ensemble des milieux bienveillants, sécuritaires et respectueux pour les aînés. Des organismes communautaires, des municipalités, des établissements de santé ainsi que divers partenaires locaux ont répondu à l’appel pour prendre part à cette action de sensibilisation.

Le mauve s’invitera ainsi sur des bâtiments publics, centres communautaires, et d’autres lieux fréquentés par les aînés. Ces actions symboliques rappellent également un message fort : les personnes aînées ne sont pas seules.

UNE INVITATION À LA POPULATION

La Table des aînés du Kamouraska invite toute la population à participer à cette

mobilisation en décorant son milieu de vie avec un élément mauve comme un ruban, une lumière, un drap, des dessins dans la fenêtre.

Durant la semaine précédant le 15 juin. Il est également possible de porter du mauve ce jour-là pour exprimer son soutien à la cause et rappeler que chacun a un rôle à jouer pour rendre notre communauté plus respectueuse et inclusive.

LE DATE CLÉ DU 15 JUIN

Proclamée par l’Organisation des Nations Unies, la Journée mondiale de lutte contre

la maltraitance envers les personnes aînées vise à attirer l’attention sur un phénomène souvent invisible, mais bien réel.

Cette journée invite les communautés à se mobiliser pour dénoncer les gestes et comportements abusifs, qu’ils soient physiques, psychologiques, financiers ou liés à la négligence. Ensemble, nous pouvons contribuer à éradiquer la maltraitance et offrir aux aînés un environnement de respect et de dignité.

La Table de concertation des ainés du Kamouraska prend au sérieux le fait de sensibiliser, d’outiller et d’informer les organismes et instances locales sur les enjeux que vivent les aînés du territoire.

Les membres de la Table, soucieux de la qualité de vie des personnes aînées, s’associent afin de travailler sur des actions collectives en tenant compte des organisations et associations qui œuvrent sur l’ensemble du territoire.

Rappelons que depuis 2023, les élus ainsi que plusieurs organismes du Kamouraska

ont adopté la Charte de la bientraitance Kamouraskoise, un engagement fort visant à

promouvoir le bien-être, le respect de la dignité, l’épanouissement, l’estime de soi,

l’inclusion et la sécurité des personnes aînées.

La Charte de la bientraitance Kamouraskoise est disponible en ligne sur le site de la

CDC du Kamouraska à l’adresse suivante https://cdckamouraska.ca/wp content/uploads/2024/05/CHARTE-DE-LA-BIENTRAITANCE-TCAK_derniere-

version.pngouraska.

Pour communiquer avec le centre il est possible d’obtenir plus d’information au 418 862-2287 ou sur le site web lignemaltraitance.ca.