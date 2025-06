Nouveau mandat pour le Conseil central du Bas-Saint-Laurent–CSN

Le 30 mai s’est terminé le 27e congrès du Conseil central du Bas-Saint-Laurent (CCBSL–CSN) à Rivière-du-Loup. Les délégués représentant 110 syndicats et 10 000 travailleuses et travailleurs membres de la CSN dans la région étaient invités à venir prendre part aux discussions et aux débats sur les enjeux qui touchent de près le milieu du travail.

Les délégués ont élu les membres du comité exécutif du CCBSL–CSN suivants : Liette Ross à la présidence, Valérie Sandra Lavoie au poste de secrétaire-trésorier, Junior Louis comme vice-président général, et Tommy Lizotte à la vice-présidence.

Le harcèlement psychologique au travail, les changements climatiques et l’avenir des médias locaux ont été abordés lors du congrès. L’augmentation du coût de la vie depuis quelques années vient compliquer les négociations de la CSN. La conjoncture est difficile et les travailleuses et travailleurs réclament de meilleures conditions de travail et des augmentations salariales en conséquence. Au cours du dernier mandat, 58 syndicats sont parvenus à une entente avec leur employeur, dont 25 ont dû déclencher une grève pour obtenir satisfaction.

«Les défis seront nombreux dans le prochain mandat. Avec un gouvernement qui vote des lois antisyndicales, des employeurs qui refusent d’offrir des augmentations salariales au-delà de l’inflation et la crise climatique qui n’est plus à l’ordre du jour de nos dirigeantes et dirigeants, nous devons continuer à protéger les travailleuses et les travailleurs. Le Conseil central du Bas-Saint-Laurent–CSN sera au rendez-vous», affirme la nouvelle présidente du conseil central, Liette Ross.

Le Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN représente plus de 8 750 membres, répartis dans plus de 97 syndicats, dans toutes les MRC de la région, de La Pocatière à Les Méchins, tous les secteurs d’activité confondus, privé comme public.