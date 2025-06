Philippe Guilbert fait son mea culpa pour des propos «maladroits»

Critiqué pour des propos qui ont été rapportés dans une récente publication de la revue Le Québec économique, le maire de Trois-Pistoles Philippe Guilbert a fait ses excuses aux membres de l’ancien conseil, ainsi qu’à «tous celles et ceux qui ont été heurtés».

Dans une lettre datée de 3 juin, transmise au lendemain d’une rencontre du conseil municipal de Trois-Pistoles, M. Guilbert a fait son mea culpa et a soutenu qu’il assumait l’entière responsabilité de la déception soulevée.

«Je comprends que les propos qui sont rapportés dans l’article auquel la lettre fait référence [aient] pu froisser les membres de l’ancien conseil de la ville. Il n’était aucunement dans mon intention de provoquer cette réaction, ni d’attaquer qui que ce soit de quelconque façon», a-t-il écrit.

«Ces propos ont certainement été maladroits. Mon intention n’était en aucun cas de minimiser le travail de l’ancien conseil.»

Quelques jours plus tôt, d’anciens élus de Trois-Pistoles, dont le maire Jean-Pierre Rioux, regrettaient que Philippe Guilbert «[présentait] sa venue à la mairie comme une rupture salvatrice avec un passé qu’il juge passif, désuet et peu inspirant».

Ils estimaient qu’il était malhonnête et réducteur de sous-entendre que rien n’a été fait dans les années précédant les élections de novembre 2021, d’autant plus que chaque conseil travaille avec différents contextes et différentes réalités.

Les signataires exprimaient leur profond désaccord avec ces propos qui manquaient de reconnaissance envers les efforts déployés par les conseils municipaux précédents et actuels.

«Les choses se passent rarement comme on le souhaite en politique municipale et je suis bien conscient que le portrait que j’ai présenté dans cette partie de l’article n’avait rien à voir avec les intentions de l’ancien conseil», a écrit Philippe Guilbert, soulignant l’«importante implication» des anciens élus pour Trois-Pistoles.

Philippe Guilbert conclut en mentionnant qu’il avait répondu à une invitation pour parler de son rôle de maire et de sa situation de jeune élu. «En aucun cas je n’ai voulu écarter le conseil municipal actuel», a-t-il assuré.