Des appels d’offres pour le poste de la Sûreté du Québec au Témiscouata  

La Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes, présidée par la députée Amélie Dionne, recommande au gouvernement d’instaurer une majorité numérique de 14 ans. Avant cet âge, il serait interdit de s’inscrire et d’avoir accès aux réseaux sociaux, sans le consentement d’un tuteur ...