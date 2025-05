La Ville de Rivière-du-Loup récompense les jeunes Louperivois

La Ville de Rivière-du-Loup a rendu hommage mardi soir à de jeunes Louperivois qui se sont distingués par leur engagement au cours de l’année 2024-2025. Depuis 1988, cette tradition annuelle met en lumière des adolescents qui s’investissent avec passion dans leur milieu.

Près de 1800 jeunes ont été honorés jusqu’à présent. Cette année, plus d’une trentaine de jeunes âgés de 8 à 17 ans ont été récompensés pour leur implication dans différentes sphères tels que le sport, la culture, la vie scolaire, l’engagement social ou encore le milieu communautaire.

Tous ont reçu un certificat de reconnaissance soulignant leur contribution et ont été invités à signer le livre d’or de la Ville, un geste symbolique qui marque leur passage dans l’histoire collective de Rivière-du-Loup.

«Il est important pour nous de souligner l’engagement de la relève et d’adresser aux jeunes nos sincères félicitations pour le temps qu’ils investissent au sein d’organismes, de clubs sportifs et à l’école. Trop souvent, on fait des généralités à propos des jeunes et on pointe leurs torts. Plusieurs d’entre eux sont cependant une grande source d’inspiration et constituent des membres très actifs de notre communauté», a affirmé la mairesse suppléante Édith Samson, lors de la cérémonie tenue à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture.

La sélection des lauréats s’effectue en collaboration avec les écoles, les clubs sportifs, les organismes culturels et les groupes communautaires, qui soumettent des candidatures au Service loisirs, culture et communautaire de la Ville.