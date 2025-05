Le CISSS organise sa journée porte ouverte

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent ouvre les portes de ses 14 milieux de vie, aujourd'hui le 27 mai de midi à 19 h.

Pour l’occasion, les 12 centres d’hébergement du CHSLD et les deux Maisons des aînés et alternatives de la région accueilleront les familles et proches de nos futurs résidents. Toutes les personnes désirant s’impliquer comme bénévoles, ainsi que les représentants d’organismes locaux intéressés à développer des partenariats pour dynamiser et innover le centre, sont chaleureusement invités à se joindre.

Actuellement, le CISSS du Bas-Saint-Laurent compte 996 résidents dans ses milieux de vie, autant des personnes aînées que des adultes avec une déficience physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.

Ces personnes bénéficient de l’expertise des préposés aux bénéficiaires, des infirmières-auxiliaires et infirmières en plus du personnel de soutien.

En ouvrant les portes de ses milieux de vie, le CISSS du Bas-Saint-Laurent souhaite favoriser l’intégration de ses résidents dans la communauté.

L’objectif est aussi d’améliorer la perception populaire à l’égard de l’hébergement de longue durée et de démontrer que les milieux de vie sont humains et épanouissants et se veulent une extension de la maison.