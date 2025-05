Traverse : Amélie Dionne décline l’invitation de Rivière-du-Loup 

La députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne, ne se présentera pas à une séance extraordinaire de la Ville de Rivière-du-Loup afin de défendre la décision de son gouvernement de déménager la traverse à Cacouna, tel que le souhaitaient les élus louperivois.

Dans une missive adressée directement au maire Mario Bastille, en date du 26 mai, l’élue soutient qu’elle ne pourra pas donner suite à l’invitation de la Ville de Rivière-du-Loup. Elle explique qu’un «dossier d’une telle importance mérite d’être abordé avec rigueur et discernement, à l’écart de toute mise en scène publique».

Lors de la plus récente séance publique, les membres du conseil municipal de Rivière-du-Loup avaient adopté une résolution afin d’inviter la députée à participer à une séance extraordinaire dont la traverse serait le seul point à l’ordre du jour. Ils estiment que la députée doit être «imputable», au même titre que ses collègues de la Coalition Avenir Québec, des décisions prises par le gouvernement.

Cette démarche s’ajoutait à d’autres effectuées par la Ville afin d’obtenir davantage de transparence du gouvernement dans ce dossier très émotif.

Dans sa lettre de réponse, Amélie Dionne rappelle que la démarche ayant mené à la décision de relocaliser la traverse à Cacouna «s’est inscrite dans le cadre rigoureux de la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique». Elle indique aussi que l’étude d’opportunité a été menée avec «sérieux et rigueur» en s’appuyant sur l’expertise de spécialises.

Amélie Dionne mentionne également qu’elle a participé à «plusieurs rencontres d’information» et de travail avec le maire entre décembre 2022 et décembre 2024. Deux des exemples donnés font référence aux annonces faites en décembre 2023 (lancement d’un appel d’intérêt privé) et décembre 2024 (décision de relocaliser la traverse).

La députée provinciale rappelle qu’elle est «pleinement engagée auprès des citoyens de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques» et qu’elle «travaille chaque jour à défendre leurs intérêts. «Mon lien avec eux est constant et direct. Qu’il s’agisse du dossier de la traverse ou autres enjeux, je suis à l’écoute de la population que je représente», a-t-elle dit.

L’élue termine sa lettre en conviant à son tour le maire à une rencontre avec la STQ visant à «transmettre l’ensemble des informations communiquées» lors du breffage technique précédent la conférence de presse du 19 décembre 2014. Une telle convocation avait déjà été transmise en début d’année.

«Je réitère cette invitation, que je juge essentielle pour faire le point sur le dossier, répondre à vos interrogations et surtout, envisager la suite dans une perspective de collaboration au bénéfice de nos citoyens.»