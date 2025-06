Une charte d’amitié entre Périgueux et Rivière-du-Loup

Le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, s’envole ce lundi 26 mai vers la commune française de Périgueux, capitale du Périgord et chef-lieu du département de la Dordogne. Il y signera le vendredi 30 mai, aux côtés du maire périgourdin Emeric Lavitola, une première version de la charte d’amitié qui unira désormais les deux communautés.

« C’est assurément flatteur pour Rivière-du-Loup d’avoir été approchée par Périgueux, qui a reconnu en notre ville un partenaire idéal comme jumelage transatlantique, citant “son histoire, sa localisation, son patrimoine, son activité économique ainsi que ses actions en faveur des publics familles et seniors”. J’ai hâte d’y être et de rencontrer ceux avec qui nous souhaitons nouer une amitié pérenne », souligne le maire de Rivière-du-Loup, M. Bastille.

Au-delà du lien initial et porteur que constitue la langue commune et sa valorisation, les profils de Périgueux et Rivière-du-Loup présentent de nombreuses similarités. Notamment sur les plans économique et géographique, étant toutes deux une villecentrale et un pôle de développement économique dans leur région ce que l’onnomme cité régional au Québec.

Les deux communautés portent également le même regard sur l’importance de la vitalité culturelle, l’inclusion de toutes les générations, les espaces verts et la préservation du patrimoine.

En septembre prochain, ce sera au tour de Rivière-du-Loup d’accueillir la délégation officielle de Périgueux, où sera cette fois signée la version louperivoise de la charte d’amitié.

D’ici là, une assemblée constituante de l’association Périgueux avec Rivière-du-Loup, l’organisme autonome mandataire de la gestion du jumelage, aura lieu le 18 juin à 19 h, à l’hôtel de ville. Le jumelage ouvre la porte à divers échanges à définir par les citoyens, comme l’éducation, la jeunesse, la culture, le sport, les entreprises ou autre.