De Rivière-du-Loup à Milwaukee avec sa toute première moto

Établi dans une ancienne église de Montréal datant de 1920, le Théâtre Paradoxe a accueilli, le 17 mai, plus d’une trentaine de motos vintage, à l’occasion de l’exposition Roll The Bones 2025. Parmi les exposants, Mathieu-Thomas Perreault de Rivière-du-Loup s’est démarqué avec son tout premier projet, une Harley-Davidson Shovelhead 1971.

À sa première participation à l’événement, le jeune homme de 23 ans n’en sort rien de moins que gagnant d’un prix coup de cœur. Mathieu-Thomas Perreault a été invité avec sa moto au Mama Tried Motorcycle Show, une exposition extérieure de grande envergure aux États-Unis, qui se tiendra les 22 et 23 février 2026, à Milwaukee, dans le Wisconsin. Là où a débuté l’histoire du célèbre constructeur américain, Harley-Davidson.

«Je suis content, j’ai hâte», a-t-il exprimé. «C’est un peu stressant, de se rendre là-bas et tout.» Mathieu-Thomas Perreault aura à parcourir, cet hiver, plus de 17 heures de route, afin d’y exposer sa moto parmi des centaines, toutes plus originales les unes que les autres. Et pour vivre cette aventure, dans le Midwest américain, il sera accompagné de membres de sa famille et des amis.

Son intérêt pour la restauration et la modification de motos vintage s’est développé il y a quelques années. Mathieu-Thomas Perreault avait déjà assisté à des expositions Roll The Bones. «Dans le temps, je ne connaissais rien du tout. Mais, je trouvais ça tellement hot», a-t-il confié.

Titulaire d’un diplôme en mécanique de véhicules de loisir et d’équipement léger, Mathieu-Thomas Perreault a décidé, en mai 2024, de s’attaquer à son premier vrai projet. «J’ai acheté ma moto. Un vieux modèle, un 71, recherché pour en faire des choppers.»

L’hiver dernier, Mathieu-Thomas Perreault a investi beaucoup de temps et d’argent sur sa vieille moto. «Dans mon temps libre, les soirs et les fins de semaine», a-t-il raconté. Ce dernier a également pu compter sur l’aide et les connaissances de l’un de ses amis, David Castonguay. «On l’a modifiée, on a tout remonté le moteur ensemble.»

Plus récemment, Mathieu-Thomas Perreault était de passage dans l’un des épisodes de la série documentaire «Bécanes de rêve», diffusée à Historia. Dans les images, lesquelles ont été tournées à l’été 2024, on pouvait y apercevoir la même moto, auparavant bleue. Pour mener à bien son projet, le jeune passionné a aussi pu profiter des conseils d’Éric Gagnon de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, l’un des protagonistes de la série, et de son savoir sur les pièces de motos anciennes.

Mathieu-Thomas Perreault s’est dit très heureux de sa toute première expérience parmi les exposants du Roll The Bones, le rendez-vous annuel des mordus de motos vintage. Et il regarde maintenant droit devant, en direction de Milwaukee, dès l’an prochain.