Report de la mobilisation en faveur du prolongement de l’autoroute 20

Le comité en faveur du prolongement de l’autoroute 20 annonce que le rassemblement initialement prévu le 15 juin est reporté à une date ultérieure qui est encore indéterminée.

Les organisateurs indiquent, par communiqué de presse, que cette décision a été prise en raison d’éléments nouveaux qui les obligent à ajuster leur calendrier.

«Nous remercions toutes les personnes mobilisées et soutenant notre cause et nous vous communiquerons une nouvelle date dès qu’elle sera connue», conclut le comité de citoyens en faveur du prolongement de l’autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et Rimouski (secteur le Bic).