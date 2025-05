Une aide de 29 000 $ pour deux festivals de la région

Le Festival country de Saint-Antonin et le Festival du Bootlegger se partage la somme de 29 000 $. Cette somme provient d'un octroi de plus de 1 M$ annoncé par la ministre du Tourisme, Caroline Proulx et dont la part de lion revient à la Coupe mémorial qui obtient 750 000 $.

Le Festival country de Saint-Antonin reçoit la somme de 19 000. De son côté, le Festival du Bootlegger de Rivière-Bleu obtient 10 000 $.

«L’industrie touristique est un moteur économique important dans notre région. Les festivals et événements y jouent un rôle important tout en contribuant au rayonnement de notre culture. C’est pourquoi notre gouvernement est fier de s’associer au succès de ces rendez-vous festifs et rassembleurs. Bravo aux organisateurs et aux bénévoles qui les orchestrent de main de maître pour le plus grand bonheur d’un public déjà conquis!», a souligné la député de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Amélie Dionne.

Chaque année, plus de 290 festivals et événements touristiques à travers le Québec bénéficient du programme d’Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Grâce à cette initiative, ces rendez-vous génèrent environ 24 millions de jours de participation.

Le gouvernement rappelle que les nombreux artisans, artistes, employés et bénévoles qui y prennent part contribuent à créer une offre touristique diversifiée et attrayante dans toutes les régions du Québec, stimulant ainsi l’économie locale et régionale.