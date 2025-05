Un belvédère d’exception: Putep’t-awt primé pour son architecture

Le site d’observation des bélugas Putep’t-awt de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, inauguré à Cacouna à l’été 2024, a été reconnu le jeudi 22 mai lors des Prix d’excellence en architecture 2025 décernés par l’Ordre des architectes du Québec. Ce projet signé par les firmes Atelier5 et mainstudio a décroché l’un des 11 Prix d'excellence.

Présidé par Gabrielle Nadeau, architecte conceptrice principale chez COBE à Copenhague, le jury a salué l’ancrage sensible du projet dans son environnement.

«Conçu selon la signature architecturale et paysagère de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, qui gère le site, il rappelle à chaque instant l’horizontalité et l’immensité du fleuve. Implanté sur pilotis, coiffé d’un toit végétalisé, le pavillon se fond dans la nature tout en proposant un parcours ludique invitant à la découverte. Le jury a été séduit par la simplicité et la fraîcheur de cet objet qui possède son langage propre, à mille lieues des dogmes de l’architecture contemporaine», a souligné le jury.

Le site d’observation des bélugas était aussi en lice pour le Prix du public. C'est finalement la Coop Milieu de l’Île, dans l’arrondissement d’Outremont à Montréal, qui a remporté la faveur des internautes appelés à voter.

Rappelons que le site d’observation Putep’t-awt, dont le nom signifie «Sentier de la baleine» en wolastoqey, a attiré près de 14 000 visiteurs à sa toute première saison estivale, entre juin et septembre.