Relais pour la vie à la Pocatière

Le Festival country de Saint-Antonin et le Festival du Bootlegger se partage la somme de 29 000 $. Cette somme provient d'un octroi de plus de 1 M$ annoncé par la ministre du Tourisme, Caroline Proulx et dont la part de lion revient à la Coupe mémorial qui obtient 750 000 $. Le Festival country de Saint-Antonin reçoit la somme de 19 000. De son ...