Urgence à Trois-Pistoles : encore aucune décision n’a été prise

Le député de Québec solidaire, Vincent Marissal, affirme avoir reçu des centaines de pages totalisant 9 589 signatures en faveur du maintien des soins médicaux d’urgence au Centre hospitalier de Trois-Pistoles. Sur ses réseaux sociaux, il a qualifié cette initiative de «mobilisation réussie».

«Une boîte pleine de signatures de citoyens qui se battent pour qu'on maintienne nos soins de santé de première ligne partout au Québec. Votre détermination m'inspire et me donne de la force pour continuer», a écrit le député de Rosemont, Vincent Marissal, sur ses médias sociaux.

Le territoire de la MRC des Basques compte sur une population de près de 9 000 personnes. Selon le texte de la pétition, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a proposé à Santé Québec de fermer l’urgence de Trois-Pistoles la nuit, afin de revenir à l’équilibre budgétaire. Le service pourrait ne plus être disponible quotidiennement entre 20 h et 8 h la semaine et entre 16 h et 8 h la fin de semaine.

Les pétitions demandaient le maintien intégral des soins médicaux d’urgence au Centre hospitalier de Trois-Pistoles, ainsi que l’engagement du gouvernement du Québec à maintenir des soins de santé de qualité en région rurale. Les élus de la Coalition avenir Québec ont refusé de les étudier.

En février dernier, plus de 600 personnes ont marché dans les rues de Trois-Pistoles afin de manifester leur mécontentement concernant cette mesure qui est envisagée pour éponger le déficit du réseau de la santé.

Interpelée à ce sujet le 23 mai, l’équipe de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata Amélie Dionne indique qu’aucune décision n’a encore été prise par Santé Québec dans ce dossier.