«In Vino Meritas» une réussite lucrative

Une activité à but lucratif a eu lieu hier à l’Auberge de la Pointe de Rivière-du-Loup sous la présidence d’honneur de Donald Savard. Au cours de l’événement «In Vino Meritas», un bénéfice de 27 255,31$ a été récolté par la fondation du Collège Notre-Dame. Il s’agit du rassemblement le plus lucratif en quatre ans.

L’événement proposait la dégustation de six vins d’importation privée et de spécialités, sélectionnés par le sommelier Yannick Beaulieu, ainsi que trois plats gastronomiques. Malgré un nombre limité de convives la réussite de l’activité n’en fut pas moindre.

«Les invités ont eu l’opportunité d’humer et de goûter les caractéristiques de certains vins en présence même de deux vignerons français et aussi du sommelier Yannick Beaulieu, qui les ont fait voyager. Chaque article de l’encan a rapidement trouvé preneur et l’ajout de nouveautés a réjoui les invités. La soirée était une explosion de saveurs», confie la coordonnatrice aux événements et au développement philanthropique de la Fondation du CND, Geneviève Joncas.

«Ce n’est pas tous les portefeuilles qui peuvent se permettre de prendre part à l’encan. Avec la vente de billets, je souhaitais qu’un participant puisse repartir avec un beau prix. C’est avec grand plaisir que j’ai personnellement offert ce cellier», explique Donald Savard, conseiller en évaluation d’entreprise et en financement corporatif.

Les profits générés par la Dégustation Notre-Dame seront entièrement versés à la Fondation du Collège Notre-Dame, qui a comme mission de soutenir la consolidation, l'amélioration et le développement des infrastructures, des équipements, des programmes et des services de l’institution.