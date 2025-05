Un été rempli d'activité à Rivière-du-Loup

Cet été une vague d’activités rafraîchissante déferlera sur Rivière-du-Loup, la ville a concocté une programmation de loisirs vibrante et gratuite. Chaque jour de la semaine deviendra un appel à profiter des rayons du soleil et à se rassembler dans le plaisir.

En plus des rendez-vous traditionnels, deux activités s’ajouteront au calendrier de la belle saison, parmi elles l’inauguration du Théâtre de la Goélette qui aura lieu le 15 juin et le retour du SkateFest pour une deuxième édition le 6 septembre.

La programmation démarrera en trombe avant même la fin des classes, avec la Fête de la pêche au parc des Chutes le 7 juin et le populaire dimanche en famille au Centre Premier Tech le 8 juin. Cette année la Fête nationale le 24 juin, sera célébrée en plein centre-ville, sur la rue Lafontaine.

UN JOUR, UNE ACTIVITÉ

Les adeptes de mise en forme seront invités à bouger en groupe et en plein air au parc du Campus-et-de-la-Cité, les lundis à 18 h 30 dès le 7 juillet. Par la même occasion des spectacles de musiques débuteront à compter du 8 juillet, à partir de 19 h.

Les personnes qui souhaitent danser en duo ou en solo pourront se retrouver dès le 9 juillet, tous les mercredis de 19 h à 21. Une projection cinématographique se tiendra aux parcs Campus-et-de-la-Cité, Vézina et des Balancines donnant la possibilité de regarder 5 films en alternance en plein air.

En avant-midi les vacanciers et travailleurs en pause pourront aller dîner au parc Blais au son d’artistes d’ici et d’ailleurs dans le cadre des Midis découvertes musicales. Cette série de spectacles conviviaux s’amorcera le 10 juillet.

La Tournée des parcs animera des activités le samedis 5 et 19 juillet, puis le 2 août, aux parcs de la Pointe, des Princes et du Campus-et-de-la-Cité, entre 10 h et 15 h. Jeux, maquillage et animation seront au rendez-vous. Le coup d’envoi, au parc de la Pointe, soulignera aussi l’arrivée d’un nouveau module de jeu.

Les personnes de 50 ans pourront elles aussi se joindre à ce programme mais également participer à d’autres activités comme la marche, des Entraînés et des Cafés-Ludo, qui se poursuivront sous les jaunes rayons.