Consultation publique sur les changements climatiques au Témiscouata 

La MRC de Témiscouata a récemment lancé sa campagne de consultation publique des acteurs du territoire témiscouatain pour l’élaboration de son tout premier plan climat. Dans le cadre du programme Accélérer la transition climatique locale du gouvernement du Québec et découlant du Plan pour une économie verte 2030, le plan climat vise l’atteinte d’une plus grande résilience des communautés face aux changements climatiques actuels et à venir en proposant une série d’actions d’adaptation.

La planification permettra la mise en œuvre d’actions ciblées et priorisées par les acteurs du milieu et la population selon les besoins et les degrés de sensibilités identifiés lors de la démarche de consultation.

Pourquoi un plan climat?

L’impact des changements climatiques est déjà perceptible sur notre territoire. Les événements extrêmes seront de plus en plus fréquents, tant au niveau des précipitations intenses que des sécheresses, des inondations, des périodes de gel et de dégel, etc. Les municipalités et les divers acteurs du territoire devront adapter leurs pratiques pour faire face aux effets négatifs sur les infrastructures routières, la gestion des bâtiments, les activités économiques et récréotouristiques et la vulnérabilité de la population. L’adaptation aux changements climatiques peut aussi servir à identifier et capter certaines opportunités qui pourraient en découler.

«La réalisation d’un plan climat pour le territoire de la MRC de Témiscouata est une opportunité pour les municipalités, les entreprises, les organismes et la population de proposer des actions d’adaptation et de participer à un processus consultatif qui aura des impacts concrets et bénéfiques sur le moyen et long terme», déclare Serge Pelletier.

Lancement de la démarche de consultation publique

La MRC de Témiscouata lance une démarche de consultation publique des acteurs du milieu et des citoyens de son territoire pour l’élaboration de son plan climat. L’objectif est de collecter des informations essentielles sur les enjeux entourant les aléas climatiques qui concernent tous les citoyens et tous les acteurs socioéconomiques et institutionnels. Il s’agit de définir les impacts actuels et futurs sur l’ensemble des composantes sociales, économiques et environnementales de notre région. Ainsi, diverses consultations et rencontres ciblées auront lieu tout au cours de la démarche d’élaboration du plan climat de la MRC de Témiscouata.

La population témiscouataine est invitée à remplir un sondage au lien suivant qui sera disponible jusqu’au 15 septembre 2025 : https://shorturl.at/RQVbK.