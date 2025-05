La Sûreté du Québec prévient des fraudes Grands-Parents

Dans le cadre de la Semaine de la formation générale des adultes, le Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage a souligné la participation et la performance des élèves des centres de formation des adultes des Centres de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup et du Fleuve-et-des-Lacs, au concours d’écriture Ma plus belle ...