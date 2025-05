Vingt ans d’engagement célébrés chez les cadets de Rivière-du-Loup

Le 20e cérémonial annuel conjoint de l’Escadron 282 et du Corps de cadets 2785 a réuni une cinquantaine de jeunes le vendredi 9 mai, soulignant deux décennies de collaboration entre ces deux unités de cadets de Rivière-du-Loup. Un moment qui se voulait marquant.

Devant parents, amis, dignitaires et membres de la communauté, les cadets ont défilé, démontrant leur discipline, leur esprit d’équipe et le fruit de mois d’efforts et d’implication. Cette cérémonie solennelle a aussi permis de souligner le mérite de plus d’une vingtaine de jeunes s’étant distingués au cours de la dernière année.

Des prix ont été remis pour l’excellence dans divers domaines, dont les performances sportives, le tir de précision, l'amélioration personnelle et l'implication au sein des corps de cadets. Ces distinctions soulignent non seulement les talents individuels, mais aussi la persévérance, le leadership et l’esprit communautaire que cultivent ces jeunes.

Les commandants des deux unités ont salué l’engagement de l’ensemble des cadets, qualifiant ces derniers d’exemples inspirants pour la communauté. Ils ont également remercié les parents, les bénévoles et les membres du personnel pour leur soutien indéfectible.

Selon le Corps de cadets 2785, «le cérémonial restera gravé dans les mémoires comme un vibrant hommage à la jeunesse engagée et à la relève citoyenne de Rivière-du-Loup.»