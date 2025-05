Le CSSFL inaugure ses nouveaux locaux pour la formation professionnelle

Le Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs (CSSFL) a inauguré ses nouveaux locaux pour son Service aux entreprises (SAE) et sa formation professionnelle (FP) le 8 mai dernier. Le chantier qui aura nécessité une dizaine de mois a permis de compléter la réfection de seize bureaux, six classes, un bloc sanitaire et une salle de pause.

Avec ces nouveaux aménagements, le CSSFL sera en mesure d’offrir une gamme de services éducatifs à la fine pointe de la technologie et connectés aux besoins de sa clientèle. En effet, le SAE et la FP peuvent désormais compter sur cinq salons d’enseignements, une classe hybride et une classe atelier.

Le Salon d’enseignement représente une petite cellule permettant à un professeur d’enseigner à distance à l’aide d’installations technologiques répondant aux particularités des services éducatifs virtuels.

La classe hybride est une salle offrant à la fois les installations physiques nécessaires à l’enseignement in-situ et à l’enseignement virtuel. L’enseignement in-situ et l’enseignement virtuel peuvent s’y donner simultanément.

La classe atelier possède une grande pièce modulable permettant, entre autres, l’enseignement de formations techniques comme la charpenterie, la mécanique ainsi que la santé et sécurité au travail. Annuellement, le SAE et la FP diplôment en moyenne plus de 500 étudiants.

Face à la qualité et au coût élevé de ces installations, Claudine Beaulieu, la directrice de centres au CSSFL se dit ravie de ces travaux de rénovation. «Comme nous sommes dans une région éloignée des grands centres, nous avons dû diversifier notre offre d'enseignement. Nous avons maintenant les locaux munis de la technologie dont nous avons besoin pour offrir une variété de formations connectées aux besoins du milieu, des élèves, et ce, en adéquation avec le marché du travail.»