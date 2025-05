Fierté étudiante aux Olympiades 2025

Le Service régional de la formation professionnelle de l’Est-du-Québec (SRFPEQ) est fier d’annoncer que 19 élèves représenteront fièrement les centres de formation professionnelle de la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie du 7 au 10 mai 2025, au Centre de foires de Québec, lors des 17e Olympiades québécoises des métiers et des technologies.



Ces élèves se sont qualifiés localement et se classent maintenant parmi les meilleurs dans leur formation au Québec. Ils font partie des 297 compétiteurs provenant de 11 régions du Québec qui s’affronteront lors d’épreuves qui permettront de juger la hauteur de leur talent. Les grands gagnants de cette compétition se qualifieront pour représenter le Québec aux Olympiades canadiennes, qui se dérouleront à la fin mai à Régina, en Saskatchewan.

«Nous sommes particulièrement fiers du travail exceptionnel réalisé par nos élèves des centres de formation professionnelle de l'Est-du-Québec. Leur dévouement et leur talent sont une source de grande fierté pour notre région», rapporte le coordonnateur régional, Jérôme Gagné.



L’Est-du-Québec sera représenté par plusieurs compétiteurs talentueux dans le cadre d’un événement professionnel. Des élèves provenant de différents centres de formation se distingueront dans des domaines variés comme le soudage, la plomberie, la mécanique, le dessin de bâtiment, l’esthétique, la coiffure, et bien d'autres.Ces jeunes proviennent notamment des CSS des Chic-Chocs, René-Lévesque, Monts-et-Marées et des Phares, illustrant la richesse et la diversité des formations professionnelles de la région.

Les centres de formation professionnelle du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles se sont unis sous le nom Les Grands PROpulseurs au sein du Service régional de la formation professionnelle de l’Est-du-Québec (SRFPEQ), pour offrir une formation bilingue, diversifiée et adaptée au marché du travail.

Pour suivre le résultat des compétitions, visitez le site web des Olympiades québécoises: https://olympiadesmetiers.quebec/visiter/edition2025.