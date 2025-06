La Fondation pour la persévérance scolaire du Fleuve-et-des-Lacs dévoile son nouveau site web

La Fondation pour la persévérance scolaire du Fleuve-et-des-Lacs dévoile son tout nouveau site web. Ce dernier, conçu selon les dernières normes numériques, met en valeur les réalisations de l’organisation, les événements phares de sa programmation ainsi que deux nouvelles fonctionnalités.

En effet, le site fondationperseverancecssfl.ca permet désormais de remplir en ligne une demande d’aide individuelle ou de projet collectif. Ce formulaire numérique offrira un accès plus rapide et facilitera la gestion des nombreuses demandes reçues par la Fondation. De plus, le nouveau site web permettra également de faire un don à l’organisation. L’application programmée offrira aux donateurs la possibilité de moduler leur contribution en fonction de leurs moyens.

«Avec cette mise à jour du site fondationperseverancecssfl.ca, il nous sera désormais possible de mieux rejoindre notre communauté et de la desservir en fonction de ses habitudes numériques. Nous serons également en mesure de mieux faire rayonner les retombées de notre organisation», précise le président de la Fondation pour la persévérance du Centre de service scolaire du Fleuve-et-des-Lacs (CSSFL), Yvan Lavoie.

Depuis le 1er juillet 2024, la Fondation pour la persévérance scolaire a remis 76 432 $ pour soutenir directement les élèves qui en ont le plus besoin. Ces fonds ont permis de répondre à des besoins de base essentiels. La Fondation sait qu’avant de pouvoir apprendre, il faut manger, se vêtir, disposer des bons outils et se sentir en sécurité.