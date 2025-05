Amélie Dionne dépose un projet de loi pour changer le nom de la circonscription

La députée caquiste de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Amélie Dionne, a déposé le mercredi 7 mai à l’Assemblée nationale le projet de loi no 797, visant à ajouter Les Basques au nom de la circonscription. Il s'agit du premier projet de loi présenté par Mme Dionne.

Cette Loi demande à la Commission de la représentation électorale de modifier le nom de la circonscription pour Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques. Depuis son élection, Amélie Dionne en a fait un véritable cheval de bataille alors que d'autres enjeux divisent la circonscription, pensons notamment au dossier du prolongement de l'autoroute 20 et du déménagement de la traverse de Rivière-du-Loup à Cacouna.

Dans un communiqué, la députée affirme bénéficier de l’appui de nombreux citoyens et élus de la région, dont les conseils des maires des MRC de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques, ainsi que plusieurs municipalités concernées.



Mme Dionne dit avoir mené de nombreuses démarches en ce sens, notamment en déposant un mémoire lors des audiences publiques de la Commission de la représentation électorale et en le présentant à la Commission de l’Assemblée nationale. Ce changement, soutient-elle, vise à refléter plus fidèlement la réalité géographique et démographique du territoire.



«À titre de députée de la circonscription, je considère que l’appellation ''Rivière-du-Loup–Témiscouata–Les Basques'' est plus représentative du territoire couvert par la circonscription électorale et qu’il y a lieu de favoriser le sentiment d’appartenance de l’ensemble des citoyens de la circonscription. Aujourd’hui, nous venons de franchir une étape majeure vers cet objectif qui me tient à cœur», souligne Amélie Dionne.

Rappelons que le nom «Rivière-du-Loup–Témiscouata» a été attribué à la circonscription en 2011, à la suite de la fusion des anciennes circonscriptions de Rivière-du-Loup et de Témiscouata, créées en 1930 et en 1853. Le prédécesseur de Mme Dionne, le caquiste Denis Tardif, s'était lui aussi prononcé pour une modification du nom, tout comme le libéral Jean D'Amour.

UNE LOI POUR LA TRAVERSE

L’annonce coïncide avec la présentation d’un autre projet de loi, cette fois porté par la Ville de Rivière-du-Loup, concernant le dossier de la traverse Rivière-du-Loup–Saint-Siméon.

Le maire Mario Bastille et la présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, Claudette Migneault, ont tenu un point de presse en matinée au Foyer du hall principal de l’Hôtel du Parlement, aux côtés du député péquiste Pascal Bérubé. Ils y ont présenté les grandes lignes d’un projet de loi d’intérêt privé.

Celui-ci vise à exiger davantage de transparence de la part de la Société des traversiers du Québec et à octroyer certains pouvoirs temporaires à la Ville de Rivière-du-Loup en lien avec la traverse. Sans l’appui du gouvernement caquiste, dont fait partie Mme Dionne, le projet a peu de chances d’être appelé et adopté, et pourrait bien mourir au feuilleton.

