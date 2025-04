Le CISSS du Bas-Saint-Laurent remercie ses bénévoles

À l’occasion de la Semaine de l’action bénévole qui a lieu du 27 avril au 3 mai, le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient à remercier chaleureusement les quelques 300 bénévoles œuvrant jour après jour dans ses installations. Ces personnes assurent une présence essentielle auprès des résidents et des usagers.

Les bénévoles sont présents dans les 12 CHSLD de la région, à la Maison des aînés et alternative de Rivière-du-Loup et à celle de Rimouski, de même qu’à l’Hôpital régional de Rimouski. Ils collaborent notamment avec les équipes de loisirs lors de différentes activités, font des visites amicales, accompagnent les personnes seules en toute fin de vie et agissent aussi comme accompagnateurs lors de rendez-vous médicaux.

Ils sont aussi présents à l’accueil et à l’information de l’Hôpital régional de Rimouski où ils offrent du soutien aux usagers de l’hémodialyse et sont présents à la petite boutique de l’hôpital. Bref, ils contribuent quotidiennement au bien-être des résidents et des usagers. En contrepartie, les bénévoles ont l’occasion de vivre des moments privilégiés et de tisser des liens uniques.

À ce sujet, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a toujours besoin de nouveaux bénévoles. Les personnes qui ont du temps à partager et qui souhaitent faire une différence dans la vie de nombreuses personnes, il faut contacter le CISSS au 1 833 734-0136 ou visiter son site internet à l’adresse suivante :https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/notre-cisss/devenir-benevole.

Les jeunes de 12 à 17 ans peuvent également devenir bénévoles dans les CHSLD et dans les deux Maisons des aînés et alternatives. Pour une autre année, le Service des bénévoles du CISSS du Bas-Saint-Laurent collabore avec la Fondation Sunny Action afin de permettre à des jeunes de s’impliquer auprès d’aînés, ce qui favorise les contacts intergénérationnels (http://www.fondationsunny.org/sunny-action).