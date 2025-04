La Ville de Rivière-du-Loup met en lumière le travail des bénévoles

La Ville de Rivière-du-Loup a mis en lumière, le dimanche 27 avril, le travail des bénévoles qui investissent, jour après jour, semaine après semaine, du temps et de l’énergie au service de la communauté louperivoise. Plus de 300 personnes, représentant 66 organisations des secteurs culturel, sportif et communautaire, se sont rassemblées lors d’un déjeuner de reconnaissance.

Cet événement donnait le coup d’envoi de la 51e édition de la Semaine de l’action bénévole, qui se déroule jusqu’au 3 mai à l’échelle nationale. Dans le cadre de cette célébration printanière, la Ville a également dévoilé une campagne d’affichage mettant en valeur l’apport inestimable des bénévoles sur son territoire. Des panneaux sont placés à différents endroits stratégiques.

«Par vos gestes, souvent modestes mais toujours significatifs, vous faites rayonner des valeurs qui sont plus précieuses que jamais, même si elles sont parfois négligées dans le monde où l’on vit: l’empathie et la solidarité. Grâce à vous, les citoyens de Rivière-du-Loup peuvent profiter d’une offre de services et d’activités incroyablement riche pour une ville de notre taille. Vous êtes bienveillants, engagés et essentiels. Merci!», a souligné le maire Mario Bastille, devant le parterre de volontaires louperivois.

Depuis plus de 20 ans, la Ville de Rivière-du-Loup se fait un devoir de saluer le travail remarquable des personnes qui se dévouent pour améliorer leur milieu de vie.