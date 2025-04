Fermeture définitive d’une intersection de la rue Principale à Saint-Honoré-de-Témiscouata

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu’il procédera, dès le 28 avril prochain, à la fermeture définitive de l’intersection de la rue Principale et de la route 185 à Saint-Honoré-de-Témiscouata, au kilomètre 55 (secteur de l’ancien motel Jasper). La fermeture de cette intersection est nécessaire en vue de poursuivre la construction de l’autoroute 85 (Claude-Béchard).

Ainsi, à compter de cette date, les usagers de la route devront emprunter un détour pour accéder à la partie est de la rue Principale, en utilisant la sortie no 60 de l’autoroute 85 et la route 291.

Vers la fin de mai 2025, une portion d’un peu plus de 2 kilomètres de la chaussée d’autoroute en direction nord sera mise en service, avec circulation à contresens, ce qui permettra simultanément d’ouvrir la bretelle de sortie no 56. Cette nouvelle sortie offrira aux usagers de la route 185 qui circulent en direction nord un accès direct à la rue Principale.

Enfin, vers la fin d’octobre 2025, cette même portion d’autoroute sera entièrement mise en service. Les véhicules pourront alors circuler sur deux chaussées séparées. Cette mise en service comprendra également l’ouverture du demi-échangeur no 56 et de la route de la Montagne-Blanche, une nouvelle route transversale reliant la rue Principale et la route Gérard-Roy.

Le moment de chaque intervention pourrait être modifié en cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Pour assurer la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Le Ministère remercie d’ailleurs les usagers pour leur collaboration.

