Semer, cultiver et récolter la santé à la coop de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

La Coop de solidarité Santé Saint-Hubert pourrait obtenir une somme de 83 600 $ pour aménager des milieux de vie pérennes et inclusifs grâce au budget participatif de la Caisse d’économie solidaire Desjardins. Les membres sont appelés à voter parmi 15 finalistes issus de 101 idées proposés lors d’ateliers à l’hiver 2024.

Le projet de la coopérative «Semer, cultiver et récolter la santé», est le seul du Bas-Saint-Laurent à avoir été choisi dans la liste finale.

L’organisation prévoit, avec les sous, créer un jardin nourricier et éducatif avec des ateliers sur les plantes médicinales, les herbes et les petits fruits. La coop désire aussi intégrer des arbres fruitiers et des fines herbes pour favoriser l’accès pour tous à ces plantes. Des panneaux explicatifs, la conservation des graines et la vente de produits récoltés compléteraient l’initiative.

La Caisse a un budget de 500 000 $ pour réaliser certains des 15 projets en 2025 et 2026. Ceux qui obtiendront le plus de votes du public seront désignés lauréats.

Les membres de la Caisse d’économie solidaire, les membres particuliers et les représentants des entreprises sont appelés à voter du 24 avril au 15 mai pour les 6 projets qui les inspirent le plus.