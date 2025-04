Les pompiers amorcent leur tournée de visites résidentielles préventives

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup amorcera sa tournée des visites résidentielles préventives le lundi 28 avril prochain. La mission des pompiers cette année : frapper aux portes de plus de 800 résidences dans les districts de Fraserville et de la Rivière.

Les visites s’effectueront du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 16 h et de 18 h 30 à 20 h, et le samedi, de 10 h à 16 h, jusqu’au début de l’automne. Ces visites ont pour but de vérifier que les systèmes de protection incendie dans les maisons sont prêts à réagir pour prévenir un embrasement et éviter le pire en cas d’incident. Ces visites sont également l'occasion de rappeler aux citoyens que la prévention est la meilleure alliée contre les incendies. En gardant ses appareils de sécurité en bon état tout au long de l'année, on contribue à protéger ses proches et à sauver des vies.

Lors de leur visite, les pompiers vérifieront notamment les éléments suivants :

Avertisseur de fumée fonctionnel à chaque étage ;

Avertisseur de monoxyde de carbone dans les maisons avec un garage annexé ou un appareil de chauffage à combustion ;

Extincteurs portatifs dans les résidences dotées d’un appareil de chauffage à combustion ;

Ramonage des cheminées et état des foyers extérieurs ;

Panneaux électriques.

En vertu d’un règlement municipal, le Service de sécurité incendie est tenu de visiter chaque bâtiment. Si vous trouvez un accroche-porte à votre retour à la maison, il est important de rappeler sans faute au numéro indiqué pour fixer un rendez-vous pour l’inspection. Pour plus d’information, contactez le 418 862-5901 ou consultez la section Sécurité incendie sur le site internet de la Ville (VilleRDL.ca).