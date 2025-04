Les inscriptions au camp de jour de Rivière-du-Loup s’ouvriront le 6 mai

Avec le remisage des habits de neige et la fin des classes qui miroite à l’horizon, la Ville de Rivière-du-Loup annonce que les inscriptions pour son camp de jour ouvriront le mardi 6 mai à 12 h, sur la plateforme transactionnelle Mes loisirs en ligne.

Du 25 juin au 8 août prochains, le camp de jour accueillera les enfants dans quatre sites différents, dont l’école La Croisée II, l’école internationale Saint-François-Xavier et le chalet du parc des Balancines (Parc Cartier). Le lieu de rendez-vous pour les enfants résidant au centre-ville sera confirmé dans les prochaines semaines.

Le camp s’adresse aux fillettes et garçons âgés de 4 à 11 ans (au 30 septembre 2024). Comme l’an dernier, les enfants ayant fréquenté la maternelle 4 ans à temps plein durant l’année scolaire en cours pourront aussi y participer, dans un groupe spécifique réuni à l’école La Croisée II. Il s’agit pour la Ville d’une façon de soutenir les familles qui n’ont pas d’autre solution de garde pendant la saison estivale.

FORMULE FLEXIBLE

Le camp de jour de Rivière-du-Loup respecte les standards rigoureux de l’Association des camps du Québec (ACQ). Les enfants peuvent le fréquenter tout l’été ou à la semaine, avec ou sans service d’animation prolongée. Le paiement est également flexible : il peut être réglé en un, deux ou trois versements. La capacité des sites variant de 90 à 175 places, les parents sont invités à prévoir un deuxième choix de secteur, au cas où la limite du lieu souhaité serait atteinte au moment de s’inscrire.

BIEN SE PRÉPARER

Afin de pouvoir procéder rapidement dès l’ouverture des places et de maximiser leurs chances d’obtenir leur premier choix, les familles peuvent dès maintenant créer ou mettre à jour leur compte au VilleRDL.ca/InscriptionLoisirs. Dès le 2 mai, le guide des parents, ainsi que toute l’information sur les tarifs, les sorties spéciales et l’accompagnement spécialisé, sera disponible au VilleRDL.ca/MesLoisirs. Pour toute information additionnelle, il est possible de contacter Stéphane LeBrun, coordonnateur à la vie de quartier, à [email protected] ou au 418 862-0906.

JOUER EN ÉTANT PAYÉS

Par ailleurs, pour les adolescents de 4e secondaire et plus qui veulent gagner de l’argent en passant du bon temps, quelques postes sont toujours disponibles. Travailler au camp de jour, c’est vivre une expérience inoubliable, développer des compétences et tisser des liens uniques. Les jeunes intéressés peuvent envoyer leur CV à [email protected] ou remplir le formulaire en ligne.