Décès du pape François : un appel à la prière et à la solidarité  

L’archevêque du Diocède de Rimouski, Mgr Denis Grondin, a exprimé sa vive émotion devant le décès du pape François. Il s’agit pour lui d’une «perte immense» et il s’unit à la prière de tout l’épiscopat canadien.

Mgr Grondin s’est remémoré deux occasions où il a rencontré personnellement le pape François lors de la visite Ad Limina à Rome en 2017.

«Je me souviens d’un moment, lors d’une rencontre au Palais Apostolique, où le Saint-Père s’est approché de moi tout simplement, pendant la pause pour me demander un verre d’eau. J'ai été surpris par sa simplicité et son humilité, un signe de proximité dans les petites choses ordinaires. Il s’est ensuite assis pour nous dire qu’il n’allait pas nous présenter un exposé, mais qu’il allait plutôt se mettre à notre écoute. Non pas pour nous dire quoi faire, mais pour accueillir les préoccupations et les défis de l’Église canadienne», a partagé Mgr Denis Grondin.

«La deuxième occasion, un peu plus cocasse, s’est déroulée après que j’aie rencontré un jeune homme qui avait perdu son père et sa mère était très malade. Il m’a dit qu’il ne voulait pas devenir orphelin et il m’a demandé de confier au pape de prier pour lui. Je me demandais bien comment j’allais transmettre cette intention de prière. Même en tant qu’évêque, nous n’avons pas un accès direct au pape. Plus tard, j’étais dans l’ascenseur et soudainement, la porte s’ouvre. Qui entre? Le pape lui-même. Lors d’un court échange, j’en ai profité pour confier au Saint-Père cette intention de prière. Il a reçu celle-ci avec sérieux et compassion. Je vois cela comme un événement providentiel entre deux étages.»

Un pontife d’espérance et de paix

La famille diocésaine de Rimouski se joint à l'Église catholique dans le monde entier qui pleure la disparition d'un pasteur sensible aux plus petits et aux réfugiés. Le pape François, pape de la rencontre, a guidé le saint peuple de Dieu en donnant un nouveau ton à la façon de faire Église, appelant sans cesse à la miséricorde, à la paix et à l'unité. Son héritage restera gravé dans le cœur de tous les fidèles.

Hommages dans le diocèse de Rimouski

Du moment du décès au jour des funérailles, une période de deuil de neuf jours (appelée Novendiali) débute immédiatement. Les catholiques du monde entier sont invités à se recueillir et à prier pour le repos de l’âme du Saint-Père.

Le lendemain des funérailles jusqu’à l’élection du nouveau pape, période appelée la vacance du Siège (sede vacante), des messes «pour l’élection d’un pape», ainsi que des veillées de prière pour cette intention, seront également célébrées dans le diocèse.

À l’élection du nouveau pape, une messe d’action de grâce «pour le pape» sera célébrée.

Mise en berne des drapeaux et affichage des portraits

Le drapeau du Vatican sera mis en berne sur le mât de l’Archevêché de Rimouski durant toute la période de deuil et sera hissé à la tête du mât durant le reste de la vacance du Siège. Les paroisses qui disposent de drapeaux sont invitées à faire de même.

Le portrait du pape François sera exposé dans le hall d’entrée de l’Archevêché de Rimouski revêtu d’un crêpe noir (morceau de tissu ou d’étoffe) en signe de deuil. Nous invitons aussi les paroisses à afficher le portrait du pape François sur un chevalet dans nos églises.

Sonnerie historique des glas pontificaux

Les glas pontificaux résonneront solennellement à la cathédrale Saint-Germain de Rimouski. La date et l’heure de cet événement seront annoncées sur notre page Facebook et comprendront : 88 coups de la cloche ténor, marquant l'âge du pape François.

Suivra le glas lui-même qui consiste en une série de quinze coups sur chaque cloche, de la plus grande à la plus petite, à intervalle de 5 secondes. Le tout se terminera par une volée plénière (plenum) de cinq à dix minutes.

Toutes les autres églises du diocèse seront invitées au même moment à sonner ces glas ou de sonner un solo de la plus grande cloche durant cinq à dix minutes.

Mgr Grondin invite toute la communauté catholique et tous les citoyens à s’unir dans la prière et la reconnaissance pour le ministère apostolique du pape François. «Que chacun porte dans son cœur la mémoire de ce grand homme de foi et d’ouverture. Que l’Esprit Saint guide les responsables du gouvernement de l’Église durant cette transition et cette vacance du Siège apostolique», mentionne l’archevêque de Rimouski.