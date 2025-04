L’hydrogène vert se rapproche de Rivière-du-Loup

L’entreprise de développement de stations-services autoproductrices en hydrogène vert pour le transport lourd Hydrolux a conclu une entente avec le distributeur d’énergies québécois Filgo, le 16 avril. Cette annonce donne un élan supplémentaire à un projet d’implantation d’une station de ravitaillement à Rivière-du-Loup en 2027.

Il y a deux ans, le président-directeur général d’Hydrolux Friedrich Dehem-Lemelin avait confirmé son intérêt pour Rivière-du-Loup dans le cadre de Trans-Québec 1, une initiative visant à développer un réseau de sept stations de ravitaillement en hydrogène vert à Saint-Jérôme, Mont-Laurier, Coteau-du-Lac, Val-d’Or, Lévis, Saguenay et Rivière-du-Loup.

«Pour qu’une station de ravitaillement, que ce soit de diesel ou d’hydrogène vert, soit vraiment complète au point de vue des services pour les transporteurs, ça ne prend pas juste le carburant. Ça prend des services connexes et c’est vraiment là où on va chercher une collaboration et l’expertise de Filgo», explique Friedrich Dehem-Lemelin.

L’ajout de bornes de recharge électrique rapide sera aussi étudié avec Filgo, qui est implantée dans plusieurs régions du Québec, pour chacun des futurs sites. Pour le moment, le président-directeur général d’Hydrolux ne peut se prononcer sur l’emplacement exact de la future station-service qui pourrait être construite à Rivière-du-Loup.

«D’autres annonces seront effectuées subséquemment […] on est vraiment partis sur une lancée pour le projet Trans-Québec 1 et Rivière-du-Loup», complète M. Dehem-Lemelin.

D’après Hydrolux, chaque station de ravitaillement sera équipée d’un électrolyseur de 5MW dont la capacité pourrait être doublée selon la demande. Les molécules d’hydrogène et d’oxygène sont séparées par ce procédé, dont l’énergie est fournie par Hydro-Québec. L’entreprise veut se positionner comme un acteur de la filière de décarbonation du transport lourd.

À noter que les entreprises Propane Sélect et Gaz-O-Bar sont passés aux mains de Filgo en 2018. Filgo-Sonic est né d’une fusion entre Énergies Sonic et Filgo en 2016.