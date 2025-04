Alexander Reford veut bâtir une seule économie canadienne

Le candidat libéral dans la circonscription de Rimouski – La Matapédia, Alexander Reford, a tenu un point de presse à la Distillerie Mitis de Mont-Joli, la semaine dernière, pour réitérer son engagement envers la création d’une véritable économie canadienne unifiée. À ses yeux, éliminer les barrières interprovinciales est essentiel non seulement pour stimuler la croissance économique, mais aussi pour renforcer l’autonomie alimentaire du pays.

Le commerce interprovincial au Canada est essentiel pour le bon fonctionnement de l’économie nationale dans le contexte actuel avec les États-Unis.

Les enjeux suivants doivent être adressés par le Canada, l’ensemble des provinces ainsi que les acteurs économiques: barrières réglementaires, manque d’harmonisation des normes, protectionnisme provincial, fragmentation du marché du travail.

Ces barrières freinent inutilement la croissance économique. Selon certaines études, l’élimination des obstacles interprovinciaux pourrait ajouter des milliards de dollars au PIB canadien. Une élimination complète des barrières pourrait ajouter 4 % au PIB à long terme selon la Banque du Canada.

Cette croissance permettrait donc d’atténuer les effets des tarifs américains. De plus, l’abolition des barrières interprovinciales permettrait de réduire le coût de certains produits, d’adresser certains enjeux de main d’œuvre, de donner accès à de nouveaux marchés pour les PME de notre région tout en réduisant certains processus administratifs redondants et inutile dans le contexte d’un marché canadien unis.

«Partenaire de longue date de la Distillerie Mitis, je suis fier du gin Mugo, un produit d’exception qui illustre parfaitement le savoir-faire d’ici et le talent des entrepreneurs Yan Lévesque et David Soucy. Pourtant, bien que leur gin ait remporté plusieurs distinctions, il est pratiquement impossible de le trouver ailleurs qu’au Québec. Il ne figure pas sur les tablettes de la LCBO en Ontario ni dans d’autres provinces canadiennes. C’est un non-sens.»

La Distillerie Mitis, emblème d’un entrepreneuriat régional innovant, représente l’avenir de notre économie locale : créative, durable, et prête à conquérir de nouveaux marchés.

«L'ouverture des frontières entre les provinces pour un marché libre sera pour nous une opportunité de faire rayonner nos produits partout au Canada. Cet avancement est la suite logique et concorde à notre vision touristique et de proximité avec notre clientèle», mentionne David Soucy, co-propriétaire de la Distillerie Mitis.

Alexander Reford dénonce les barrières commerciales interprovinciales qui freinent l’élan des entreprises locales, tout en nuisant à leur capacité de faire rayonner leurs produits à l’échelle nationale. Il y voit un frein à l’innovation, à la compétitivité et à la résilience économique du pays.

M. Reford rappelle que la souveraineté alimentaire ne repose pas uniquement sur la production locale, mais aussi sur la capacité de nos producteurs et transformateurs d’accéder facilement aux marchés d’un océan à l’autre.

Fort de son expérience à la tête des Jardins de Métis pendant 30 ans et de son implication au sein d’organisations économiques et touristiques régionales, il comprend les défis concrets auxquels font face les producteurs d’ici. Il plaide pour une modernisation des règles et une collaboration fédérale-provinciale accrue afin de bâtir un véritable marché commun canadien.

«Il faut moderniser les règles, simplifier la circulation des produits, et défendre les intérêts de nos entreprises à Ottawa. Trop de talents d’ici sont freinés par des obstacles administratifs qu’il est temps d’abolir.»