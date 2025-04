Lancement de la première politique régionale en habitation au Kamouraska

La MRC de Kamouraska annonce la création de sa première politique régionale en habitation. Le lancement a été effectué avec de nombreux partenaires et collaborateurs ayant notamment participé à la journée de réflexion tenue en septembre 2024.

Clairement énoncée, la vision a pour but qu’en 2035, chaque Kamouraskois ait l’opportunité de vivre dans un logement de qualité, adapté à ses besoins, correspondant à ses capacités financières et en harmonie avec son environnement dans une communauté inclusive.

Cette politique s’articule autour de trois orientations clés soit de : partager un leadership mobilisateur et concerté en habitation sur le territoire; stimuler l’augmentation de l’offre en habitation et sa diversité pour répondre aux besoins de tous les ménages, quelle que soit leur situation financière; et favoriser un milieu de vie qui prend en compte les besoins particuliers des personnes en situation de vulnérabilité.

Le plan d’action qui en découle comprend 25 actions concrètes et sera mis en œuvre par le nouveau comité régional en habitation, composé de : Nancy Gamache (Cégep de La Pocatière), Émilie Vaillancourt (Office d’habitation Kamouraska-L’Islet), Diane Lavoie des Habitations Saint-Bruno (Représentant des OSBL d’habitation), Romain Thibaud de la FECHAQC (Représentant des coopératives d’habitation), Pascal Lamarre (Directeur adjoint exécutif au CISSSBSL), Mélanie Dumont (Corporation de développement communautaire du Kamouraska), Louise Chamberland (Élue), Simon Faucher (MRC - Services d’aménagement) et Nancy Fortin (Ressource du comité, chargée de projet en habitation à la MRC).

«Ce lancement marque un tournant important pour le Kamouraska en habitation. L’engagement collectif est la clé pour réaliser cette vision», mentionne le préfet élu, Sylvain Roy.

Le lancement de la politique régionale a aussi été l’occasion d’annoncer qu’un événement régional sur l’habitation se tiendra le 25 septembre. Les acteurs pourront échanger sur les solutions et les actions qui pourront être apportées régionalement au niveau de l'habitation.