Rimouski se mobilise pour la Marche de l’Espoir

SP Canada Bas-Saint-Laurent invite la communauté à participer à sa Marche de l’Espoir, le dimanche 25 mai prochain, au parc Beauséjour de Rimouski situé au 400, boulevard de la Rivière. Cet événement majeur de collecte de fonds pour la recherche sur la sclérose en plaques (SP) débutera avec les inscriptions, dès 9 h 30, suivies du départ de la marche à 11 h. Cette initiative locale précède de quelques jours la Journée mondiale de la SP, le mercredi 28 mai.

D’un océan à l’autre, le Bas-Saint-Laurent se joint à un élan de solidarité pour soutenir les quelque 90 000 Canadiens et Canadiennes atteints de la sclérose en plaques. L’objectif provincial est d’amasser 810 000 $ en comptant sur les 18 «Marche SP» simultanées. Localement, la présidente de SP Canada au Bas-Saint-Laurent, Myriam Lafontaine, espère rallier une centaine de marcheurs pour atteindre un objectif de 35 000 $. «Chaque pas compte dans notre Marche de l’Espoir!», souligne-t-elle.

Si la vie au Canada est souvent associée à la neige et à la glace, une autre réalité marquante est son taux élevé de sclérose en plaques, parmi les plus importants au monde. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune complexe qui affecte le cerveau et la moelle épinière. Bien que des avancées significatives aient été réalisées dans la compréhension et le traitement des symptômes, il n’existe, à ce jour, aucun remède curatif ni aucun moyen de prévenir la maladie.

Soutenir la recherche d’un océan à l’autre, c’est miser sur les 1370 scientifiques canadiens qui explorent activement de nouvelles pistes pour inverser les effets de la maladie, découvrir un remède, optimiser les soins et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes.

Pour l’inscription à la Marche SP et les dons en ligne, il est possible de visiter le https://msspwalk.donordrive.com.