Rivière-du-Loup planifie une trentaine d’actions pour favoriser l’inclusion

De l’aménagement de traverses pour piétons accessibles à l’élargissement de l’offre de loisirs inclusifs, en passant par le soutien au logement adapté, la Ville de Rivière-du-Loup a poursuivi en 2024 son engagement envers l’intégration des personnes handicapées. Son bilan annuel témoigne d’une volonté claire : faire de l’inclusion une mission, afin que chaque citoyen puisse pleinement participer à la vie de la collectivité.

«En revisitant tout ce que nous avons accompli depuis le début de cet exercice, il y a 20 ans exactement, nous pouvons nous féliciter des progrès réalisés. Bien des défis demeurent, mais nous observons l’impact positif des gestes que nous avons posés jusqu’à maintenant, grâce à une collaboration étroite entre nos partenaires et les employés de la Ville. Lentement mais sûrement, un petit pas après l’autre, nous avançons vers un environnement plus inclusif et accessible à tous et à toutes», constate le maire Mario Bastille.

DANS LA MIRE EN 2025

En plus de faire la rétrospective de ses réalisations de l’année précédente, la Ville établit chaque printemps ses priorités d’intervention pour les mois à venir, en collaboration avec plusieurs organismes du milieu. Ainsi, dans le cadre de son Plan d’action 2025, la Ville s’attaquera aux obstacles qui freinent l’accessibilité des lieux et bâtiments publics, notamment par l’ajout d’une rampe d’accès et d’une toilette adaptée au chalet du parc des Cônes. L’ajout d’activités culturelles adaptées à la Ruche d’art, l’embauche d’une ressource supplémentaire pour favoriser l’accueil des enfants vivant avec un handicap dans les camps de jour et la remise des Prix Perce-neige comptent parmi la trentaine d’actions concrètes qui seront mises de l’avant.

«L’inclusion des personnes vivant avec des limitations est bien plus qu’une simple démarche administrative; elle incarne l’essence même de ce que signifie vivre ensemble dans une société solidaire et respectueuse. C’est un engagement que nous portons avec passion et détermination, convaincus que chaque action, aussi modeste soit-elle, a un impact direct sur la qualité de vie des personnes concernées», soutient la conseillère municipale Édith Samson, aussi présidente du comité consultatif du plan d’action pour l’intégration des personnes handicapées.

«Ensemble, nous avons le pouvoir de rendre notre ville plus accessible. Des gestes simples mais significatifs peuvent transformer notre environnement en un espace où chacun se sent accueilli et valorisé», affirme Marie-Anne Caron, gestionnaire aux programmes et équipements communautaires et responsable de la mise en œuvre du plan d’action.

Les citoyens qui souhaitent en apprendre davantage sur les actions réalisées ou planifiées peuvent le faire en ligne à VilleRDL.ca/accessible.