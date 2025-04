Le gouvernement du Québec accorde plus de 2,3 M$ à Saint-Simon-de-Rimouski

L'attente aura été longue pour les citoyens et les élus de Saint-Simon-de-Rimouski, mais c'est maintenant chose faite. Le gouvernement du Québec octroie une somme de 2 358 860 $ à la Municipalité pour la construction d’un édifice abritant les bureaux municipaux ainsi que la caserne de pompiers. Le coût du projet est évalué à 2 824 700 $. Le début des travaux étaient attendu pour le printemps 2024.



Le nouveau bâtiment, situé sur la route 132, aura une superficie au sol d’environ 345 mètres carrés, et sera aménagé sur deux niveaux. Le projet vise notamment à offrir au Service de sécurité incendie un emplacement conforme aux normes pour les véhicules, et prévoit l’aménagement d’espaces adéquats pour la décontamination et le séchage des équipements.

Quant aux bureaux municipaux, ceux-ci fourniront suffisamment d’espace pour les postes de travail et l’archivage, en plus d’être adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Le maire de Saint-Simon-de-Rimouski, Denis Marcoux a rappelé que le projet était en marche depuis plusieurs années.

«Notre service s’est enrichi de plusieurs pompiers, au cours de cette période. Nous sommes soulagés et heureux de leur offrir ainsi des outils à la mesure de leur dévouement à notre égard : une caserne moderne aux normes d’aujourd’hui, assortie d’espaces où les pompiers pourront parfaire leur formation autant qu’effectuer la décontamination de leurs équipements. Nous remercions les ministères qui nous accompagnent dans l’atteinte de cet objectif si important pour notre communauté», a souligné M. Marcoux.

De son côté, la députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Amélie Dionne, a précisé que la construction de ce nouveau bâtiment permettra de regrouper la caserne et les bureaux municipaux. «De cette manière, la Municipalité aura une infrastructure fonctionnelle, sécuritaire et optimale. Avec le soutien annoncé, on contribue aussi à créer un environnement de travail plus agréable pour beaucoup de gens. Cette nouvelle infrastructure sera bâtie au bénéfice de tous les citoyens et citoyennes de la municipalité.»

Rappelons qu'en février dernier, c'est la soumission de l'entreprise Kamco construction de La Pocatière qui a remporté l'appel d'offres. Sur les sept soumissions reçues, six provenaient d’entreprises du Bas-Saint-Laurent, dont quatre du KRTB. La soumission la plus haute s’élevait à 3 332 484,84 $, soit une différence de plus d’un million de dollars avec la plus basse, celle qui a été sélectionnée.