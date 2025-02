Le projet de construction de la caserne à Saint-Simon-de-Rimouski avance

La Municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski va bientôt octroyer un contrat de 2 824 700 $ à l’entreprise Kamco construction de La Pocatière pour la construction de son édifice municipal jumelé à une caserne incendie.

Sur les sept soumissions reçues, six provenaient d’entreprises du Bas-Saint-Laurent, dont quatre du KRTB. La soumission la plus haute s’élevait à 3 332 484,84 $, soit une différence de plus d’un million de dollars avec la plus basse, celle qui a été sélectionnée.

D’après le maire, Denis Marcoux, les enveloppes sont sorties de 280 000 à 500 000 $ plus chères que prévu. «C’est moins pire que ce à quoi l’on pouvait s’attendre. On était pessimiste. On voyait des prix encore plus gros [pour des projets]. Donc ça reste une marge qui est acceptable», soutient-il.

Le projet est maintenant dans les mains du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, qui est le principal bailleur de fonds de la nouvelle construction. Si tout est autorisé dans les prochaines semaines, le contrat sera officiellement adjudiqué. Le maire s’attend donc à un début des travaux ce printemps, soit au dégel des sols.

Les travaux sont estimés à huit mois. Ainsi, la Municipalité devrait avoir des locaux tout neufs et une caserne au gout du jour à la fin de l’automne.

Rappelons que, présentement, les bureaux municipaux se trouvent au sous-sol de la salle Ernest Lepage où aucune lumière du jour n’entre. Aussi, la caserne est vétuste. Pour le maire, il s’agit donc d’un beau et grand projet pour Saint-Simon-de-Rimouski, puisqu’il pourra offrir de meilleurs milieux de travail à ses employés et ses pompiers en 2025.

