Benoit Blanchet reconnu par l'Alliance Sport-Études

Dans le cadre de la huitième édition de son programme de reconnaissance des enseignants «Tag ton prof!», l’Alliance Sport-Études a sélectionné 30 professeurs dévoués parmi 150 candidatures reçues. Ces personnes se sont distinguées par leur rôle significatif dans la réussite scolaire et la conciliation sport-études d’athlètes fréquentant un établissement d’enseignement supérieur. Parmi les personnes lauréates figure Benoit Blanchet, enseignant en physique au Cégep de Rivière-du-Loup.

«Chaque réussite étudiante cache une équipe, et les enseignants y occupent une place de choix. Leur capacité à s’adapter, à écouter et à soutenir les étudiants-athlètes, souvent confrontés à des horaires complexes et à des défis multiples, mérite toute notre reconnaissance. Grâce à leur bienveillance et à leur engagement, nos jeunes peuvent concilier passion sportive et réussite scolaire. Merci aux étudiants-athlètes d’avoir pris le temps de témoigner : vous contribuez à mettre en lumière ce travail parfois discret, mais profondément essentiel», exprime le directeur général de l’ Alliance Sport-Études, Sébastien Fyfe.

À PROPOS DE L’ALLIANCE SPORT-ÉTUDES

L’Alliance Sport-Études, reconnue et subventionnée par les ministères de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, regroupe maintenant 52 collèges et 11 universités. Sa mission est de soutenir la persévérance et la réussite scolaires et sportives ainsi que le développement global des athlètes de haut niveau qui poursuivent des études collégiales ou universitaires au Québec. Plus de 1 700 étudiantes et étudiants-athlètes provenant de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec et de 50 fédérations sportives en bénéficient.