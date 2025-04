Plusieurs artisans de la région en nomination aux Lauriers de la gastronomie québécoise

Quatre artisans et entreprises du KRTB rayonnent à travers la province en étant sélectionnés parmi les finalistes des prix Lauriers de la gastronomie québécoise. On retrouve, dans cette liste qui a été dévoilée le 7 avril, le boulanger Fabien Demandolx (Cacouna), le fromager Mario Quirion (Témiscouata-sur-le-Lac), ainsi que les entrepreneures Stéphanie Morin et Mynessa Lapointe Ouellet (Rivière-du-Loup).

Fabien Demandolx fait partie des finalistes de la catégorie Artisan.e de l’année pour son travail de boulanger à Racines, boulangerie fermière de Cacouna. Il travaille en collaboration avec sa conjointe Ève Lapierre, qui s’occupe du volet maraicher de l’entreprise.

Toujours dans la catégorie Artisan.e de l’année, on retrouve Mario Quirion qui a ouvert la fromagerie Le Détour de Témiscouata-sur-le-Lac en 1999 avec sa conjointe, Ginette Bégin. L’entreprise a depuis été décorée de nombreux prix pour ses produits, dont le prix de Meilleur fromage au Québec de Sélection Caseus qui a été remporté par le Grey Owl en septembre 2024.

Dans la catégorie Entreprise ou initiative de l’année, on retrouve Bernadette épicerie dinette de Rivière-du-Loup, ouverte par Stéphanie Morin à la fin de l’année 2023. Elle s’est donné la mission de mettre en valeur le savoir-faire des producteurs et des artisans de la région.

La copropriétaire du restaurant la Porte arrière de Rivière-du-Loup, Mynessa Lapointe Ouellet, est en nomination pour le prix du meilleur service. Tout en s’amusant au service, elle confectionne la carte des vins et des cocktails.

Le jury des Lauriers de la gastronomie québécoise 2025 est présidé par le chef Normand Laprise. Ces prix visent à récompenser l’excellence de la gastronomie au Québec, depuis 2018. Les gagnants seront connus le 26 mai prochain. D’ici là, les professionnels et acteurs de l’industrie sont invités à voter pour leurs meilleurs représentants.

