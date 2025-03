Célébrer l’engagement envers l’inclusion

Le printemps ramène le temps doux et, avec lui, les prix Perce-neige de la Ville de Rivière-du-Loup. Depuis 2008, ces distinctions célèbrent l’engagement des citoyens, entreprises et organisations qui œuvrent activement à l’intégration des personnes handicapées et à la promotion de l’accessibilité universelle.

La Ville de Rivière-du-Loup invite les citoyens à soumettre dès aujourd’hui leur candidature pour l’édition 2025. Cinq catégories sont à l’honneur cette année, soit «intégration socioprofessionnelle», volets employeur et employé, et «implication sociale», volets citoyen engagé, entreprise ou organisme et parents-soutien.

En plus de la détermination et de l’engagement, la sélection des lauréats s’appuiera sur la réalisation des interventions, les impacts des actions ainsi que les attitudes et les préjugés à l’égard de l’intégration des personnes handicapées.

Ces distinctions municipales seront décernées lors d’une cérémonie qui se tiendra pendant la Semaine québécoise des personnes handicapées, en juin. Les candidats et candidates ont jusqu’au 2 mai, à 16 h, pour se manifester en remplissant le formulaire électronique à VilleRDL.ca/perce-neige.

Pour plus d’information, il est possible de communiquer avec Marie-Anne Caron, gestionnaire aux programmes et équipements communautaires et responsable du plan d’action municipal visant l’intégration des personnes handicapées, au 418 862-0906 ou par courriel à [email protected].