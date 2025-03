Centre d’hébergement d’urgence : Rivière-du-Loup sera dédommagée

La Ville de Rivière-du-Loup bénéficiera d’une aide financière gouvernementale afin de couvrir des frais encourus lors de l’ouverture d’un centre d’hébergement d’urgence dans la nuit du 17 février. La région était alors touchée par une tempête hivernale de grande envergure et plusieurs axes routiers étaient fermés à la circulation.

Selon un récent arrêté ministériel du ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel, le Programme général d’assistance financière lors de sinistres a été mis en œuvre sur le territoire de la Ville de Rivière-du-Loup.

Ce programme vise entre autres à aider financièrement les municipalités qui ont déployé des mesures préventives temporaires ou des mesures d’intervention et de rétablissement, lors d’un sinistre (comme une tempête majeure).

Le ministère reconnait ainsi que la Ville de Rivière-du-Loup a engagé des dépenses additionnelles à ses dépenses courantes pour diverses mesures d’intervention relatives à la sécurité de citoyens ne résidant pas sur son territoire, telle l’ouverture d’un centre d’hébergement d’urgence.

Les 16 et 17 février 2025, une tempête hivernale accompagnée de forts vents et de neige a causé la fermeture de grands axes routiers de la région, dont la route 132 et l’autoroute 85, piégeant camionneurs et automobilistes.

Vers 21 h, le directeur du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup, Éric Bérubé, a décidé d’enclencher l’organisation municipale de la sécurité civile, dont il est le coordonnateur, et d’ouvrir un centre d’hébergement temporaire à l’École secondaire de Rivière-du-Loup.

Rapidement, des pompiers, des travailleurs des travaux publics et d’autres employés de l’équipe municipale ont été mobilisés afin de déployer des lits de camp et autres commodités, en respect du protocole en place.

Pascal Tremblay, directeur du Service des communications à la Ville de Rivière-du-Loup, indique aujourd’hui que l’administration municipale a comptabilisé les différentes dépenses entrainées par ce centre dès son ouverture.

S’il est encore difficile d’en estimer la somme exacte, ce travail proactif facilitera la suite des procédures avec le ministère de la Sécurité publique.