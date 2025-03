Un souffle de renouveau pour le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata

Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Témiscouata déménagera dans de nouveaux locaux et par le fait même, de municipalité, au début mai. L’organisme a acquis, le 24 mars, l’ancien bâtiment qui abritait la caisse Desjardins à Saint-Louis-du-Ha ! Ha!. Ce nouveau départ est aussi conjugué avec le renouvellement de l’image de marque et du site web du CJE qui seront dévoilés au début de l’été.

«Dans les dernières années, on a eu une croissance au niveau de nos services, puis là on commençait à être un petit peu tassé. Donc on cherchait désespérément un local», raconte la directrice générale de l’organisation, Julie Beaulieu. Son équipe et elle ont effectué des recherches sur le territoire témiscouatain pour trouver une bâtisse pendant quelque temps, avant de tomber sur l’occasion d’être propriétaire.

Cet aspect donne la liberté au CJE d’aménager les locaux comme il lui convient. «On est dans un domaine où tout change rapidement parce qu’on dessert les jeunes, et on s’entend que leurs besoins sont très changeants», explique Mme Beaulieu. L’équipe doit donc être flexible et capable d’adapter des salles à de nouveaux services. La location et ses restrictions freinaient les idées de développement futur de l’organisme.

L’achat de ce bâtiment permet aussi au CJE d’agrandir la superficie de ses locaux. Le rez-de-chaussée sera consacré aux bureaux de l’équipe qui, auparavant, se retrouvaient sur plusieurs étages. Maintenant, ils seront tous accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Le deuxième étage, quant à lui, sera totalement dédié aux jeunes.

Le projet nécessite un investissement total de plus de 400 000 $. Environ 300 000 $ sont réservés aux travaux. Une première phase, évaluée aux alentours des 100 000 $, est en cours et permettra la création des bureaux de l’équipe. Les deux autres phases, axées sur l’aménagement de l’étage des jeunes et d’autres locaux leur étant dédiés seront réalisées ultérieurement. Le CJE fera une demande de subvention auprès du gouvernement du Québec pour obtenir du financement pour celles-ci.

RESTER PRÈS DES JEUNES

Contrairement à la pensée populaire, peu de jeunes se rendaient à pied aux locaux du CJE situés à Cabano, soutient Julie Beaulieu. «C’est une croyance que les gens ont que je démystifie beaucoup, confie-t-elle.

«On s’éclate sur le territoire pour aller à la rencontre des jeunes. On est conscient que c’est difficile de se déplacer», soutient la directrice. Depuis les quatre dernières années, son équipe va donc à la rencontre des jeunes un peu partout sur le territoire du Témiscouata. Et cette habitude n’est pas près de changer, assure-t-elle.

Au mois de mai, l’organisme se dotera d’un véhicule afin de continuer à aller vers les jeunes, puisque ses locaux seront moins centraux. Un investissement d’environ 50 000 $ sera nécessaire pour l’acquisition. «Ça va nous rendre plus flexibles pour répondre aux enjeux de besoins de transport», croit Mme Beaulieu.

Son équipe poursuivra son travail partout au Témiscouata et dans les écoles pour rester près de sa clientèle. Une campagne promotionnelle évoquant le déménagement, la nouvelle image de marque et le site web revampé, où les jeunes pourront clavarder en direct avec une personne-ressource, seront aussi mis de l’avant.

Ainsi, se désaxer du point central du Témiscouata n’est pas perçu comme un enjeu par l’équipe du CJE. Elle est même emballée à se rendre à Saint-Louis-du-Ha! Ha! où se trouvent de nombreux jeunes. «Ça va peut-être même nous permettre de rencontrer des jeunes qu’on ne voyait pas à Témiscouata-sur-le-Lac», ajoute-t-elle

Les membres de l’organisme sont vraiment emballés et excités. «On sent vraiment qu’on est dans un beau momentum de renouveau cette année. On a de beaux projets et on est fiers de tout ça», conclut Julie Beaulieu.