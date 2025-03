Travailleurs étrangers temporaires : Rémi Massé veut faire entendre raison à Ottawa

Le candidat libéral dans la circonscription de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, Rémi Massé, concède que le gouvernement Trudeau n’a pas été assez à l’écoute des préoccupations des entreprises des régions du Québec avant et après l’imposition de ses nouvelles mesures sur l’immigration temporaire. S’il est élu, il s’engage à y remédier.

Le sujet, jugé prioritaire, a été au centre des discussions lors d’une visite de l’entreprise Lepage Millwork de Rivière-du-Loup, le 27 mars. Il s’agit d’un enjeu crucial pour l’entreprise spécialisée dans la construction de portes et fenêtres de bois qui pourrait perdre un peu plus de 50 travailleurs dès le début de l’année 2026, si rien ne change.

En point de presse, Rémi Massé s’est engagé à porter la voix et les préoccupations des entrepreneurs locaux, comme celle de François-Xavier Bonneville, copropriétaire et directeur général de Lepage Millwork, à Ottawa. Il devait initialement être accompagné du ministre du Commerce international et des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, mais ce dernier a été a dû rentrer d’urgence à Ottawa pour participer à une réunion du comité du cabinet sur les relations canado-américaines.

«C’est important que les enjeux régionaux soient véhiculés à la table où sont prises les décisions. Présentement, on n’a pas cette voix forte pour pouvoir expliquer [à mes anciens collègues à Ottawa] ce que ça signifie un taux de 10 % de travailleurs étrangers sur la main-d’œuvre ici en région.»

«Cette mesure-là est peut-être adaptée pour Montréal, Toronto ou Ottawa, mais ici, cette réalité a un impact considérable.»

Les enjeux liés aux travailleurs étrangers temporaires ont pourtant été dans l’actualité aux quatre coins du Québec depuis octobre 2024. Les entrepreneurs québécois ont été nombreux à critiquer la mesure selon laquelle les entreprises doivent employer moitié moins de travailleurs étrangers temporaires pour un maximum de 10 % (contre 20 % actuellement) de leur personnel.

Dans ce contexte, est-ce dire qu’il y a eu une sourde oreille à Ottawa devant les préoccupations des régions?

«On est chanceux, on a un nouveau premier ministre, a répondu M. Massé à cette question. On a un gars qui s’appelle Mark Carney qui est un économiste de renommée mondiale. Il comprend les chiffres, il a vécu des crises et il a passé au travers [celles-ci] avec ses propres solutions.»

«Je peux vous dire une chose : quand je vais lui lâcher un coup de téléphone, quand je vais parler à Dominic [LeBlanc], je suis convaincu qu’ils vont comprendre cette réalité régionale là.»

Au passage, Rémi Massé n’a pas non plus manqué la chance de lancer une petite flèche à son adversaire Bernard Généreux, un député qu’il connait bien et qu’il a d’ailleurs côtoyé lorsqu’il a été élu pour le PLC dans la région de Matane entre 2015 et 2019.

«Si la job avait été faite, on ne serait pas là aujourd’hui, a-t-il reconnu. François-Xavier répète ce message-là depuis des mois, alors c’est clair qu’il y a une réalité qui n’a pas été communiquée.»

«Si je suis élu dans les prochains jours, je suis convaincu qu’on saura adapter ces [mesures-là] à notre réalité régionale. Je m’y engage. C’est ce que je vais faire dès le jour 1.»

«LA PLUS GRANDE MENACE»

En début d’après-midi, Rémi Massé a participé à une rencontre conjointe avec les dirigeants de Lepage Millwork, des représentants de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup et du maire Mario Bastille. Les nouvelles mesures sur l’immigration temporaire ont été au cœur des discussions. Localement, elles touchent le secteur manufacturier, mais également celui du tourisme et de l’hôtellerie.

Pour François-Xavier Bonneville, il s’agit d’ailleurs de «la plus grande menace» pour son entreprise à court terme, même si cette dernière exporte ses produits aux États-Unis et que les tarifs douaniers imposés par l’administration américaine ne l’épargneront pas.

«Les tarifs, c’est volatile, incertain. On ne sait pas comment ça va finir. Par contre, je suis devant une horloge qui fait tic-tac avec les délais de renouvellement de permis de mes travailleurs», a-t-il imagé.

«Aussitôt que les permis viennent à échéance, on ne sera plus capable de les renouveler avec le taux de 10 %. C’est une menace réelle, quelque chose qui va se passer, s’il n’y a pas de changements […] Je ne peux rien y faire, ça ne relève pas de moi.»

Émotif, il a répété maintes fois qu’il tenait à garder ses employés, des gens qualifiés et bien intégrés au milieu, qui font une réelle différence au sein de son entreprise et qui ont le rêve de s’établir au pays.

«Des gens disent qu’il va y avoir des gens de disponibles, s’il y a une récession. Peut-être. Mais ils ne seront pas capables de fabriquer tout de suite nos produits comme ceux qui sont avec nous depuis quelques années déjà», a-t-il soutenu, indiquant que le gouvernement provincial a aussi son mot à dire dans le processus de résidence permanente.

«[Lepage Millwork] a bâti des logements et elle a fourni du transport pour ses travailleurs. Ces gens-là parlent français et on a besoin d’eux […] On fait face à une situation démographique sans précédent. Je crois que c’est le temps qu’on commence à regarder nos programmes et à les adapter à notre nouvelle réalité», a renchéri Rémi Massé à ses côtés.

Il soutient d’ailleurs que le vocabulaire doit changer. «Les gens qu’on voit ici, ce ne sont pas des travailleurs étrangers, ce sont des gens impliqués dans la région, dans le développement économique. Ce sont des gens qui sont fiers d’être ici et qui veulent contribuer.»