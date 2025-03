Le registre des fournisseurs de la Ville de Rivière-du-Loup : un outil pour soutenir et renforcer l’économie locale

Dans un contexte marqué par des défis économiques et des tensions commerciales sur la scène nationale et internationale, la Ville de Rivière-du-Loup souhaite faire une différence concrète pour soutenir l’économie locale.

Elle encourage les entreprises locales à s’inscrire à son registre des fournisseurs, si elles ne l’ont pas déjà fait. Cette inscription leur permettra de recevoir automatiquement les appels d’offres et les demandes de prix concernant leurs domaines d’activité, afin qu’elles puissent proposer leurs produits et services à l’administration municipale.

Pour s’inscrire, les commerçants n’ont qu’à visiter le fournisseurs.VilleRDL.ca et à remplir un formulaire en quelques étapes simples. Les adhérents peuvent sélectionner les différents secteurs pour lesquels ils souhaitent être informés. Qu’il s’agisse de fournisseurs actuels ou de nouvelles entreprises, tous sont invités à s’ajouter à cette liste, utilisée par différents services municipaux, ou encore à mettre à jour les informations contenues dans leur fiche existante.

Lancé en 2019 dans le but de faciliter la vie des entrepreneurs locaux et favoriser l’achat local, le registre des fournisseurs est maintenant bien implanté dans l’organisation municipale. Près de 200 entreprises s’y retrouvent et sont ainsi prévenues par courriel quand un contrat potentiel s’offre à elles. L’an dernier, près de 30 % des achats réalisés par la Ville ont été faits localement, pour un montant de plus de 15 millions $. Si on englobe les entreprises situées dans la MRC de Rivière-du-Loup, cette somme réinvestie dans la région atteint plus de 20 millions $.