L’Association des bénévoles du Centre hospitalier régional du Grand-Portage remet 10 000 $ à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup

À la suite de la fin des activités de l’Association des bénévoles du Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP), son comité de dissolution a remis un montant de 10 000 $ à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup. Ce don sera investi dans des projets en santé dans la MRC de Rivière-du-Loup.

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup est reconnaissante de ce généreux don, et remercie les membres de l’Association des bénévoles du GHRGP qui, durant près de 30 ans, ont assuré le bien-être des usagers du Centre hospitalier.

L’Association des bénévoles du CHRGP a été fondée en 1995 par Francine Corbin, Michèle Denis, Sylvie Castonguay et Solange Thériault. Pendant près de 30 ans, l’Association a mené plusieurs actions au sein du Centre hospitalier afin de rendre plus agréable et chaleureux le passage des usagers au sein de l'établissement de soins.

FONDATION DE LA SANTÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup est dévouée au maintien et à l’amélioration de la santé de toutes les générations. Elle rassemble et sensibilise la population sur l’importance pour nos patients de bénéficier de soins et de services de santé d’excellence à proximité. Partenaire de premier choix de la communauté et du CISSS du Bas St-Laurent, la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup est l’alliée fondamentale vers l’excellence en soins de santé chez nous, par la préservation, la consolidation et le développement de projets en santé.

Pour en savoir davantage sur la Fondation ou pour faire un don pour la santé des gens d’ici : santerdl.ca.