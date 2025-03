Promotuel Assurance Côte-Sud dévoile ses résultats 2024

À l’occasion de son assemblée annuelle, Promutuel Assurance Côte-Sud a réuni ses membres-assurés pour présenter ses résultats exceptionnels de la dernière année. Sous le signe de la performance et de la rentabilité, la Société mutuelle a enregistré un résultat des activités d'assurance de 24 M$ pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2024. Un véritable tour de force dans une industrie en profonde transformation.

«Notre équipe est passée maître dans l’art d’offrir aux gens d’ici des protections adaptées ainsi que des conseils clairs et personnalisés. Ce dévouement influence également les résultats remarquables que nous avons obtenus, puisqu’ils sont le fruit d’une réelle réussite collective issue de la collaboration exemplaire de nos équipes et de nos fidèles partenaires», a souligné Sylvain Fauchon, directeur général de Promutuel Assurance Côte-Sud.

FAITS SAILLANTS DES RÉSULTATS 2024

Volume des primes 114,3 M $ (+ 9,4 %);

Résultat des activités d’assurance 24,0 M$;

Taux de sinistres net 39,6 %;

Résultat global 26,9 M$;

Taux combiné net 73,8 %;

Avoir des membres 186,1 M$;

Ratio de solvabilité 505 %.

Promutuel Assurance Côte-Sud a aussi remis plus de 1,6 M$ en dons et commandites en 2024 afin de soutenir des causes, des organismes et des événements locaux qui participent activement au développement économique et social de la région.

DES RETOMBÉES POSITIVES POUR LES MEMBRES ET LES COMMUNAUTÉS

Promutuel Assurance Côte-Sud a annoncé le versement d’une ristourne aux membres-assurés. D’ici la fin de l’année, ils recevront une ristourne de 6 % de leurs primes 2024, pour un total de 6,9 M$. Ce geste traduit l’engagement constant de la Mutuelle à partager les fruits de sa réussite avec ceux qui la soutiennent.

De plus, 2,1 M$ ont été réservés pour la poursuite du programme de ristourne communautaire, visant à soutenir les initiatives locales contribuant au dynamisme de la région.

FAÇONNER L’AVENIR DE NOTRE MUTUELLE

Afin de renforcer la solidité et le positionnement de Promutuel Assurance Côte-Sud face aux défis de l’industrie, tout en préservant notre modèle d’affaires de proximité, le conseil d’administration a entrepris une réflexion sur l’avenir de la Mutuelle. Dans ce cadre, un projet de regroupement avec Promutuel Assurance de l’Estuaire a été proposé. Ce projet sera présenté en détail lors d’une assemblée générale extraordinaire le 6 mai prochain, où tous les membres-assurés seront invités à participer.

«Nous attendons de nombreux avantages de ce regroupement entre deux mutuelles performantes, dévouées à leurs membres-assurés, à leur communauté et à leurs équipes. J'ai hâte de vous les présenter en mai prochain », a ajouté le directeur général.

L’assemblée annuelle de la Mutuelle s’est conclue avec une conférence inspirante de Dave Morissette intitulée «Saisir le changement : transformer les défis en opportunités». Habile communicateur, passionné par les relations interpersonnelles et doté d’un enthousiasme contagieux, Dave Morissette a captivé l’auditoire en partageant des expériences personnelles qui lui ont permis de relever de nombreux défis au cours de sa carrière.

PROMUTUEL ASSURANCE : L’ASSUREUR GRAND PUBLIC LE PLUS RECOMMANDÉ

D’après un sondage réalisé par SOM du 11 au 25 septembre 2024 auprès d’adultes québécois détenant une assurance auto ou habitation émise par un assureur de dommages autorisé à exercer au Québec, Promutuel Assurance est l’assureur grand public le plus recommandé! Jour après jour, toute son équipe prodigue de judicieux conseils et des produits d’assurance répondant aux besoins des membres-assurés pour maintenir cette position enviable dans l’industrie.

À PROPOS DE PROMUTUEL ASSURANCE CÔTE-SUD

Bien implantée dans la région depuis plus de 125 ans, Promutuel Assurance Côte-Sud compte sur l’expertise de 150 employés, au service de ses 67 000 membres-assurés. Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la clientèle, elle s'est donnée comme mission de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance qui répondent aux attentes de ses membres-assurés. Promutuel Assurance Côte-Sud fait partie du Groupe Promutuel, qui figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec.