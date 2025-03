Conférence du capitaine Marc Harvey à la résidence Manoir Lafontaine

La Société historique de Rivière-du-Loup accueillera le capitaine Marc Harvey, pilote du traversier N.M. Trans-Saint-Laurent le mercredi 9 avril, à 13 h 30, à la résidence Manoir Lafontaine située au 230, rue des Chênes à Rivière-du-Loup.

Il racontera ce qui s’est passé dans la nuit du 8 juillet 1959, causant le naufrage de la goélette familiale la Saint-Timothée. Une histoire demeurée nébuleuse sur laquelle il a travaillé depuis des décennies afin de l’éclairer. Par ailleurs, M. Harvey se fera un plaisir de communiquer ses souvenirs de l’époque des goélettes naviguant sur le Saint Laurent, une ère qu’il a vécu intensément.

Il présentera quelques extraits de vieux films documentaires et plusieurs photos. L’admission est gratuite pour les membres de la Société, et au coût de 10 $ pour les non-membres. À noter que l’adhésion comme membre sera possible sur place.

Marc Harvey est né à l’Isle-aux-Coudres le 2 octobre 1949. Issu d’une famille de navigateurs depuis de nombreuses générations, il a poursuivi la tradition maritime familiale. Il a très bien connu la période des goélettes jusqu’à leur disparition, car son père en a possédé trois. Il a également vécu la période des petits caboteurs en acier. Devenu capitaine à l’âge de 23 ans, son premier commandement s’accomplira sur un caboteur en acier : le GILANI. En 1988, ce Louperivois obtient le poste de capitaine du N.M. Trans-Saint-Laurent, rôle qu’il assuma jusqu’en 2015.