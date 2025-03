Près de 6000 signatures pour le maintien des soins médicaux d’urgence à Trois-Pistoles 

Le milieu pistolois a de nouveau fait la preuve qu’il avait une capacité de mobilisation impressionnante, ces dernières semaines. La population a démontré qu’elle tenait obstinément au maintien des soins médicaux d’urgence au Centre hospitalier de Trois-Pistoles en signant près de 6 000 fois une pétition qui sera bientôt déposée à l’Assemblée nationale.

Il s’agit d’un véritable coup de force pour la MRC des Basques, un petit territoire qui compte sur une population d’environ 9 000 personnes. En proportion, c’est donc dire que 67 % des citoyens se sont exprimés pour la protection de l’urgence et en soutien au personnel soignant.

C’est le maire de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert, qui a amené ladite pétition en main propre à Québec, le 24 mars. Celle-ci devrait être déposée par le député parrain, Vincent Marissal (de Québec Solidaire), le 27 mars.

«La mobilisation des Basques a encore une fois été remarquable et c'est une brique qui, nous l'espérons, va faire des vagues à l'Assemblée nationale», a partagé la Ville de Trois-Pistoles, sur les réseaux sociaux, dans les dernières heures.

«Merci à tous les signataires et à ceux et celles qui ont diffusé la pétition sur tout le territoire de la MRC Les Basques.»

Notons que les 6 000 signatures n’incluent pas celles apposées sur la version virtuelle de la pétition. Cette dernière a rassemblé 3 745 signatures supplémentaires.

Le texte de la pétition demandait au gouvernement de «maintenir intégralement les soins médicaux d’urgence au Centre hospitalier de Trois-Pistoles» et de «réitérer son engagement à maintenir les soins de santé de qualité en région rurale.»

UN MILIEU MOBILISÉ

Rappelons que la fermeture de l’urgence, le soir et la nuit, fait partie des mesures proposées par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent à Santé Québec dans le but de revenir à l'équilibre budgétaire d'ici la fin mars. Si cette proposition va de l’avant, le service pourrait ne plus être disponible entre 20 h et 8 h pendant la semaine, et entre 16 h et 8 h la fin de semaine.

Cette perspective a rapidement mobilisé la communauté de la toute la région. À la mi-février, le mécontentement du milieu pistolois devant la possible fermeture de l’urgence de l’hôpital s’est transposé dans la rue. Plus de 600 personnes ont bravé le froid pour lancer un message clair aux membres du gouvernement.

